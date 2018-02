F.S., de 33 anos, foi encaminhado para a cadeia pública de Riolândia, onde permanecerá à disposição da Justiça

publicado em 03/02/2018

O revólver calibre 38, bem como os cartuchos, foram localizados e apreendidos pela equipe da ROCAM de Votuporanga (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizUm homem de 33 anos foi preso na noite desta sexta-feira (2) após tentar esconder um revólver calibre 38 dentro de um bar de Votuporanga. Ele foi abordado pela ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar na avenida João Gonçalves Leite, no bairro Jardim Alvorada, e encaminhado posteriormente para a cadeia pública de Riolândia.O flagrante foi realizado durante patrulhamento da equipe, composta pelo cabo De Paula e soldados Freire e Martins, pelas ruas da cidade, visando coibir furtos e roubos naquela região. Em determinado momento, em frente a um bar, os policiais avistaram o infrator, F.S., de 33 anos, em atitude suspeita, sendo que o mesmo, ao notar a aproximação da PM, correu para dentro do estabelecimento comercial e escondeu algo que estava enrolado em uma camiseta preta, sendo que o mesmo foi abordado em seguida.Durante busca pessoal, foram localizados em seu poder três cartuchos calibre 38. Ao verificar o objeto que o rapaz teria escondido, a PM constatou que se tratava de um revólver calibre 38 oxidado e municiado com cinco cartuchos íntegros. Após questionamentos, o indiciado confessou que a arma era sua e que, inclusive, guardava mais cartuchos em sua residência.Solicitado o apoio das equipes do Comando Força Patrulha, composta pelo tenente F. Machado e soldado Santana, e da Força Tática, composta pelo sargento Freitas e cabos Thiago e Edwaldo, os policiais da ROCAM se deslocaram para a residência do indivíduo. No local, foram encontrados mais dois cartuchos, um íntegro e outro deflagrado.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a F.S., que foi conduzido para a Central de Flagrantes juntamente com os objetos apreendidos. No local, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e determinou o encaminhamento do homem para a cadeia pública de Riolândia, onde ele permanecerá à disposição da Justiça.