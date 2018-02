Imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento podem ajudar a polícia a identificar o autor do roubo

publicado em 01/02/2018

O crime aconteceu na noite da última terça-feira (30), na avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon (Foto: Reprodução)

Aline RuizUm homem armado assaltou um posto de combustível em Votuporanga e levou R$ 1 mil em dinheiro. O crime aconteceu na noite da última terça-feira (30), na avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon. Imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento podem ajudar a polícia a identificar o autor do roubo.Segundo informações do boletim de ocorrência, um indivíduo chegou ao estabelecimento com uma moto CG/Titan, de cor vermelha, e estava usando um capacete de cor preta. Sob forte ameaça de arma de fogo, a funcionária do caixa e o frentista do local tiveram que entregar uma quantia de R$ 1 mil em dinheiro para o criminoso.Em seguida, após pegar o dinheiro, o infrator fugiu sentido rua Leonardo Commar, no bairro Pró-povo. A Polícia Militar foi acionada de imediato e realizou patrulhamento pela região, porém, o ladrão não foi localizado. O crime será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).