publicado em 03/02/2018

Na última sexta-feira (2), a vítima teria deixado as baterias automotivas de 105 AMP na carroceria da caminhonete (Foto: Imagem Ilustrativa)

Aline RuizUm homem de 32 anos foi vítima de um furto na madrugada da última sexta-feira (2), em Votuporanga. Indivíduos desconhecidos furtaram seis baterias de som de dentro de sua caminhonete Ford/F250 XLT L, de cor prata, que estava estacionada na rua João Prince, no bairro Pozzobon.Segundo informações do boletim de ocorrência, não houve arrombamento do veículo. A vítima teria deixado as baterias automotivas, cinco da marca moura e uma da marca extranger, ambas de 105 AMP, na carroceria da caminhonete, que estava em frente a sua residência.O rapaz utilizava as baterias no som instalado em seu veículo e na manhã da sexta-feira (2) constatou que as mesmas teriam sumido. A polícia investiga o caso.