Foram furtados R$ 20 em dinheiro, camisetas da marca “Polo” e uma televisão de 32 polegadas

publicado em 01/02/2018

O boletim de ocorrência foi registrado na última terça-feira (30), na Central de Flagrantes (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizUm jovem de 27 anos teve a sua casa furtada na noite da última terça-feira (30), em Votuporanga. Bandidos entraram pelo buraco do ar-condicionado e levaram diversos objetos da vítima. O fato foi registrado na rua Acre, no bairro Vila Paes.Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem percebeu o furto quando chegou em casa e viu os seus pertences bagunçados. A vítima notou que os criminosos entraram no local utilizando o compartimento do ar-condicionado. Foram furtados R$ 20 em dinheiro, camisetas da marca “Polo” e uma televisão de 32 polegadas.O crime será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).