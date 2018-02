O Fórum da Comarca de Votuporanga realiza hoje o julgamento de Danilo Roberto de Oliveira, às 8h30, no tribunal do júri

publicado em 02/02/2018

O crime aconteceu no dia 21 de dezembro de 2016, na avenida Cuiabá, na Vila Marin (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizO juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, realiza nesta sexta-feira (2) o julgamento de Danilo Roberto de Oliveira, de 30 anos, às 8h30, no tribunal do júri. O conselho de sentença irá avaliar a culpa e autoria do réu, acusado de matar Douglas da Silva, de 44 anos, após desferir golpes com um cabo de madeira e com um cinto de couro afivelado na vítima. O crime aconteceu no dia 21 de dezembro de 2016, por volta das 20h03, na avenida Cuiabá, no bairro Vila Marin.Segundo consta no processo, os policiais militares que atenderam a ocorrência, ao chegarem ao local, ouviram estalos provocados pelas agressões com o cinto, seguidos de gemidos e sussurros de socorro. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte do crime. O réu permanece preso até o dia do julgamento.Os advogados responsáveis pelo caso são Rafael Tiago Masquio Puglia e Fábio Luís Binati.JuradosO sorteio dos 25 jurados foi realizado no dia 10 de janeiro, na Sala de Sentença da 1ª Vara do Fórum da Comarca de Votuporanga. Os sorteados (veja abaixo) deverão comparecer no Tribunal no dia e horário marcado para participar de um novo sorteio, que selecionará sete jurados para a Formação do Conselho de Sentença.Confira abaixo os jurados sorteadosAlício Simioli (contador); Aline Toniol de Lima (secretária); Caroline Pontes; Edson Antonio Pistilli (vendedor); Edson Genari (servidor público municipal); Edwaldo Magalhães (telefônico); Eliete Aparecida Sforza Vieira de Paula (servidora pública municipal); Janaína Alves Marques (estudante de Direito); José Luiz Lançoni (jornalista); Josuel Domingos (comerciário); Jovana Biasi Gastaldon (estudante); Larissa Liberato Marchiolli (auxiliar administrativo); Lucielena Corte Nascimento Souza de Paula (professora); Lucimara de Lima Buosi (professora); Luiz Antonio Dalto (professor); Luiz Carlos Zambron (comerciante); Mayane Larissa Barrientos Pavão (estagiária de Direito); Mirela Saraiva Pereira (técnica educacional); Nilton de Lima Campos (empresário); Paulo Rodrigo Ribeiro Tobias (assessor de direção escolar); Rogéria Maria Galera Taha (empresária); Sebastião Guilhermino de Souza (policial aposentado); Valdemar de Souza Carneiro (aposentado); Weber Fernandes de Melo (cobrador/estagiário de Direito); Wilson da Silva (servidor público aposentado).