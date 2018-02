Danilo Roberto de Oliveira, de 30 anos, foi condenado a 13 anos e quatro meses de prisão em regime inicial fechado

publicado em 02/02/2018

O Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Votuporanga julgou e condenou ontem a 13 anos e quatro meses de prisão Danilo Roberto de Oliveira (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizO Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Votuporanga julgou e condenou nesta sexta-feira (2) a 13 anos e quatro meses de prisão Danilo Roberto de Oliveira, de 30 anos, acusado de matar Douglas da Silva, de 44 anos, após desferir golpes com um cabo de madeira e com um cinto de couro afivelado na vítima. O crime aconteceu no dia 21 de dezembro de 2016.O júri teve início às 8h30, no Fórum da Comarca de Votuporanga, e terminou por volta das 14h30. Durante a leitura da sentença, o juiz Jorge Canil afirmou que a pena-base estipulado foi de 15 anos. “A reincidência do autor do crime acarreta um acréscimo de um ano. O privilégio afirmado pelo Conselho de Sentença importa diminuição de 1/6, sendo assim, aplico-lhe a pena final de 13 anos e quatro meses por homicídio privilegiado qualificado, que deverá ser cumprida em regime inicial fechado, sem direito de apelar em liberdade”, concluiu o juiz.Representando o Ministério Público, o promotor Eduardo Martins Boiati defendeu a presença de uma qualificadora devido a forma cruel com que o crime foi executado. “Essa qualificadora foi reconhecida, a defesa argumentou e pediu a desclassificação, pediu também o reconhecimento do privilégio, que foi acatado. Então o resultado foi homicídio privilegiado qualificado e a pena final foi de 13 anos e quatro meses em regime fechado, o que nos agradou bastante”, explicou.O advogado responsável pela defesa, Rafael Tiago Masquio Puglia, acredita que a justiça foi feita, mesmo o júri não tendo acatado a tese total da defesa. “Nós conseguimos demonstrar que houve a causa privilegiada na consumação do delito, porque o réu foi realmente provocado pela vítima e dada a essa provação, imbuída de certa emoção, desferiu os golpes, não se utilizando de um instrumento propriamente letal”, ressaltou.Parte da tese não adotada pelo júri foi a desqualificação do meio cruel. “Eles entenderam que houve um meio cruel devido a repetição de golpes. Então podemos dizer que o júri ficou de certa forma empatado, uma vez que o júri entendeu, por meio dos quesitos de votação, que houve o privilégio sim, porém manteve-se a forma qualificada, isso quer dizer que tendo em vista o crime de homicídio, o réu respondeu pela forma qualificada, agravando-se um pouco a pena, porém teve essa mesma pena diminuída porque o júri reconheceu a forma privilegiada. É onde dizemos que houve um empate. Aos olhos da defesa, a justiça foi feita”, completouO Tribunal do Júri foi composto pelos seguintes jurados: Eliete Aparecida Sforza Vieira de Paula; Luiz Antonio Dalto; Sebastião Guilhermino de Souza; Nilton de Lima Campos; Josuel Domingos; Valdemar de Souza Carneiro e Wilson da Silva.O crime aconteceu no dia 21 de dezembro de 2016, por volta das 20h03, na avenida Cuiabá, no bairro Vila Marin.Segundo consta no processo, os policiais militares que atenderam a ocorrência, ao chegarem ao local, ouviram estalos provocados pelas agressões com o cinto, seguidos de gemidos e sussurros de socorro. Douglas foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte do crime.