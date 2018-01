Capitão Edson Fávaro foi transferido para o batalhão de Fernandópolis, onde aguarda a sua nomeação para major

publicado em 30/01/2018

Quem comanda a PM local é o tenente Ednei Ozório, que já atuava nesta função interinamente na ausência do capitão Fávero (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizO capitão da 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga foi transferido no fim do ano passado para o 16º Batalhão de Fernandópolis, onde ele aguarda a sua nomeação para major, que deve ocorrer no mês de maio. Enquanto isso, quem comanda a PM local é o tenente Ednei Ozório, que já atuava nesta função interinamente na ausência do capitão Fávero.Segundo informações da PM, a nomeação para major deve ser publicada no Diário Oficial do Estado neste mês de maio. A partir da data, o capitão Edson Fávero passará a atuar como major no 16º Batalhão de Fernandópolis e um novo capitão será escalado para atender a 3ª Companhia de Votuporanga.Em conversa com A Cidade, o tenente Ednei Ozório falou que no momento está focado no policiamento para o Carnaval 2018. “Com a vinda de muitas pessoas de fora na época do carnaval, o policiamento precisa ser aumentado para manter a segurança na cidade”, explicou.Segundo o tenente, o efetivo da PM vai dobrar nessa época. O número exato não foi divulgado pelo tenente, porém, ele garante que é o suficiente para prevenção de delitos nos bairros da cidade, bem como para as peculiaridades para o Carnaval.