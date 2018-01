Ele confessou ter cometido o crime; com ele, foi encontrada uma quantia em dinheiro

publicado em 08/01/2018

O homem foi encaminhado para o 1º Distrito Policial e posteriormente para a Cadeia Pública de Guarani D’Oeste (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Da redação

Durante patrulhamento pela área central de Votuporanga com o objetivo de prevenir furtos, roubos e demais delitos, a Atividade Delegada prendeu um homem por roubo na Concha Acústica.

Segundo os policiais militares, a vítima deu as informações das características do indivíduo e a busca foi iniciada. No cruzamento das ruas Augusto Sasso e Ranieri Mazzili, a abordagem foi feita, sendo que o homem tentou fugir. Ele foi detido e confessou o roubo. Com ele, foi encontrada uma quantia em dinheiro subtraída da vítima.

O homem foi encaminhado para o 1º Distrito Policial, onde ficou na carceragem e posteriormente foi encaminhado à Cadeia Pública de Guarani D’Oeste. (Colaborou Gabriele Reginaldo)