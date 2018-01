Os policiais encontraram duas motocicletas desmontadas, além de várias porções de drogas e certa quantia em dinheiro

publicado em 30/01/2018

Uma denúncia anônima levou os policiais até um suposto desmanche de veículos, onde três indivíduos estavam em atitude suspeita pelo local (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizA Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga estourou um ponto de distribuição de drogas que também funcionava como desmanche na tarde desta terça-feira (30), na rua Laureano Arroyo Hernandes, no bairro Portal do Sol. Três indivíduos foram presos.Uma denúncia anônima levou os policiais até um suposto desmanche de veículos, onde três indivíduos estavam em atitude suspeita pelo local. Ao chegar na residência, a equipe da Força Tática, composta pelo sargento Martinez e cabos Leandro e Dutra, avistou os três rapazes entrando em um imóvel empurrando uma motocicleta sem placas.De imediato, os policiais abordaram os infratores, identificados como R.S.Q., de 18 anos, M.C.S., de 20 anos, e G.T.O., de 16 anos. Durante buscas pela casa, a PM encontrou uma motocicleta Honda Titan 150, de cor preta, desmontada e com as peças sendo transferidas para uma segunda moto Honda Titan 150, de cor verde. Após pesquisa, foi constatado que o veículo de cor preta era produto de furto, registrado no último dia 27 na cidade.Ao ser questionado, o menor afirmou que era morador do local e em seu quarto a polícia localizou dentro do guarda-roupas um frasco plástico contendo várias porções de maconha já embaladas e prontas para a venda. Além disso, certa quantia de dinheiro também foi encontrada.Diante dos fatos, o trio foi conduzido para a sede da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), onde a delegada substituta, Karina Tirapeli, ouviu e liberou os três rapazes.