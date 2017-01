A ação foi descoberta pela população que passava pelo local, que registrou os estragos feitos na área de lazer da cidade

publicado em 02/01/2017

A ação de vandalismo foi descoberta pela população que passava pelo local e registrou tudo

Durante a virada do ano, no último fim de semana, a po pulação deixou um rastro de destruição no Parque da Cultura de Votuporanga. O local foi inaugurado no dia 13 de agosto do ano passado e já deve começar a passar por manutenção em breve.

A ação de vandalismo foi descoberta pela população que passava pelo local, que registrou os estragos. As fotos e vídeos foram divulgados por meio do Facebook e foram alvos de várias críticas por parte dos moradores, que pediram uma posição urgente sobre o caso.





Parque da Cultura

O Parque da Cultura é o complexo formado pelo Centro de Lazer do Trabalhador “Oscar Bottura” e Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfalgali”. O local proporciona fácil acesso para toda a população e é considerado uma das melhores opções de lazer e acesso à cultura de Votuporanga e região. O Parque da Cultura conta com fonte luminosa, várias espécies de árvores, paisagismo, decks de madeira, entre outros.