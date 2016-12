Tentativa de homicídio teria acontecido após uma confusão envolvendo jovens e um funcionário do Parque Eco-Turístico de Valentim

publicado em 20/12/2016

Parque Eco-Turistico de Valentim foi cenário de tentativa de homicídio no último domingo

Jociano Garofolo

garofolo@acidadevotuporanga.com.br





Um caso de tentativa de ho micídio foi registrado na manhã do último domingo (18) no Parque Eco-Turístico de Valentim Gentil, a popularmente conhecida “prainha”. Após uma discussão entre um grupo de jovens e o zelador, o funcionário do parque teria sacado um revólver e atirado contra a barriga de um rapaz.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Valentim Gentil. Segundo as primeiras informações, o zelador, conhecido por “Osmar”, deixou o local após o crime e deve se apresentar em breve para dar sua versão sobre os fatos.

Segundo depoimentos já tomados pela polícia, a vítima, identificada por Jonathan Washington Santos da Silva, de 23 anos, teria ido à prainha com um grupo de amigos, por volta das 2h de domingo, e teriam passado a noite no local. Quando amanheceu, ele e um amigo teriam ido a Valentim Gentil em uma padaria e retornado instantes depois, com pães.

Na cancela da prainha, o zelador teria dito que não iria autorizar a entrada do automóvel, alegando que o grupo de Jonathan estava fazendo “algazarra” e havia consumido muita bebida alcoólica. O grupo teria decido então ir embora do parque por volta das 9h50.

Quando estavam em um carro, na cancela da saída da prainha, uma menina que estava com os jovens teria discutido com o zelador. Por motivos que serão apurados, Jonathan teria saído do carro. O zelador teria sacado uma arma, de calibre desconhecido, e efetuado um disparo que atingiu a barriga de Jonathan.