publicado em 17/12/2016

Jociano Garofolo

Jociano Garofolo





A polícia de Votuporanga comandou ontem, desde as primeiras horas da manhã, uma operação policial na cidade de Nhandeara. Foram cumpridos vários mandados de busca e de apreensão que resultaram na prisão de suspeitos por tráfico de entorpecentes.

Os trabalhos foram comandados pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga, com ordens diretas do delegado Antônio Marques do nascimento. Houve participação de policiais civis da Sub-Região e de Policiais Militares de Votuporanga e região, visando coibir o tráfico de Drogas e outros crimes.

Os policiais foram a diversos locais identificados anteriormente no processo investigativo, após mandados expedidos pelo Juízo da Comarca de Nhandeara.

W.M.V.T. de 18 anos de idade, conhecido por “Wartim”, residente na rua Pedro Bertoldi, foi preso em flagrante delito por tráfico. Os policiais encontraram na casa dele 11 invólucros de maconha, 13 de crack e um telefone celular. W.M.V.T. foi autuado na Dise de Votuporanga e encaminhado à Cadeia de Guarani D’Oeste.

Na casa de B.A.C. de 19 anos de idade, conhecido por “Breno”, foram encontradas três porções grandes de maconha, porém, ele fugiu do local pulando muros divisórios com outras casas, quando os policiais ingressaram no imóvel, e certamente levou com ele o restante da droga a ser comercializada a viciados.