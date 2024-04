Depois de dar nome ao palco de apresentações do Parque da Cultura, o artista agora também irá denominar uma rua no Parque Residencial Jardim Riviera

publicado em 10/04/2024

Tesourinha, que já dá nome ao palco do Parque da cultura, agora terá seu nome eternizado também em uma rua (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão de anteontem mais uma homenagem póstuma ao conhecido músico Eugênio da Silva, o “Tesourinha”. Depois de dar nome ao palco de apresentações do Parque da Cultura, o artista agora também irá denominar uma rua no Parque Residencial Jardim Riviera.

A homenagem é de autoria do vereador Chandelly Protetor (Republicanos) e foi acompanhada por amigos e familiares presentes nas galerias da Casa de Leis. No telão, um clipe com a música “Carinhoso”, a preferida de “Tesourinha”, exibiu fotos da vida do saudoso músico, causando grande comoção.

“Tesourinha” faleceu aos 88 anos em dezembro 2020, vítima da Covid-19, mas deixou um legado de amor por Votuporanga, inclusive, antes de partir, chegou a afirmar que “foi aqui que me casei e tive meus filhos. Até a minha sepultura já está adquirida e é aqui que vou ficar para sempre”.

Seu último trabalho foi a gravação de um CD, produzido graças a insistência de amigos. Na gravação ele selecionou os grandes sucessos musicais em que executou ao longo de sua brilhante carreira artística. Tesourinha tornou-se um ícone da cidade pela sua participação em todos os momentos festivos e marcantes desta terra que ele adotou como a sua cidade.

O músico integrava, há 30 anos, a Banda Zequinha de Abreu e durante sua carreira participou da antiga orquestra Guarani, além de ter se consolidado com sua própria banda: Tesourinha & Seu Conjunto, que depois passou a se chamar Capri Ritmos e Banda Jovem Capri, atração frequente dos antigos bailes de clube na região.