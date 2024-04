A decisão da juíza Íris Daiani Paganini foi baseada na falta de provas que indiquem ilegalidades nas compras de óleos lubrificantes realizadas pela prefeitura

publicado em 10/04/2024

A maioria dos vereadores concordou com o relatório da Comissão Processante que investigou as supostas irregularidades (Foto: Reprodução/ Facebook/ arquivo pessoal)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Justiça de Birigui determinou a volta de Leandro Maffeis (Republicanos) ao cargo de prefeito do município, um dia após ter o mandato cassado pela Câmara Municipal por 13 votos a 1. A decisão da juíza Íris Daiani Paganini foi baseada na falta de provas que indiquem ilegalidades nas compras de óleos lubrificantes realizadas pela prefeitura.A maioria dos vereadores concordou com o relatório da Comissão Processante que investigou as supostas irregularidades na aquisição dos produtos. No entanto, a juíza entendeu que os documentos apresentados não demonstram a prática de apropriação ou desvio de recursos públicos por parte do prefeito, nem indicam emissão proposital prejudicial."Não houve a comprovação de que tal situação tenha se caracterizado como violação suficiente a motivar a perda do cargo", afirmou a magistrada em sua decisão. A volta de Maffeis ao cargo de prefeito ocorre de forma imediata, mas a decisão ainda cabe recurso por parte da Câmara Municipal.