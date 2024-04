Com mais de 10 anos de tradição, o curso já formou centenas de médicos que atuam em todo o território nacional

publicado em 11/04/2024

Simulação Realística é um destaque no curso de Medicina da Unifev; inscrições terminam hoje (Foto: Divulgação / Unifev)

As inscrições para o vestibular de Medicina 2024 da Unifev terminam nesta quinta-feira (11). Com tecnologia de ponta, a Instituição votuporanguense tem um dos cursos mais completos e com um Laboratório de Simulação Realística referência em todo o país. Com mais de 10 anos de tradição, o curso já formou centenas de médicos que atuam em todo o território nacional.

O Laboratório de Simulação Realística é um centro de excelência e um dos principais diferenciais do curso, oferece aos alunos uma experiência de aprendizado imersiva e completa. Ele ostenta uma tecnologia de ponta, sendo o único no Brasil a contar com dois robôs de pacientes obstétricos: Lucina e Atena.

Esses simuladores de alta fidelidade reproduzem com realismo os desafios do parto, proporcionando aos alunos uma experiência de treinamento inigualável.

Junto dos robôs obstétricos, o laboratório oferece outros dois simuladores: METIMan, que simula um homem adulto em diversas situações clínicas, possibilitando o treinamento para diferentes procedimentos médicos; e PediaSIM, que simula uma criança de 5 a 7 anos de idade, possibilitando aos alunos aperfeiçoarem suas habilidades em pediatria.

O Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, coordenador do curso de medicina da Unifev, explicou que a simulação realística é o mais avançado método de treinamento em ocorrências clínicas de risco.

“Por meio de robôs automatizados, que interagem com o estudante, em treinamento na sala de simulação realística, nós criamos inúmeras possibilidades de casos e cenários para atendimento, nos quais o aluno pode se preparar para diversas situações de emergência, com níveis progressivos de dificuldade, diminuindo, assim, a probabilidade de falhas, tornando a aprendizagem das competências médicas mais efetiva”, destacou ele.

Ainda segundo Wagner, a Unifev tem ainda laboratórios de anatomia, histologia, patologia, cirurgia, ginecologia e obstetrícia e pediatria. “São ambientes modernos, equipados com alta tecnologia, para que os alunos de Medicina sejam treinados para as habilidades e comportamentos necessários para a formação de um bom médico e, só depois disso, seguirem para os atendimentos reais aos pacientes de maior complexidade”, completou.

Guilherme Henrique Pagliarani está no 12º período, prestes a se formar, passou por todas as etapas do curso e atestou a excelência do ensino.

“Escolhi a Unifev por ser uma faculdade completa e renomada, com uma estrutura física e corpo docente excelentes, além dos diversos campos de estágio, onde o aluno tem autonomia e fácil acesso para colocar em prática as teorias vistas nas tutorias e as desenvolvidas em laboratórios”, disse o aluno.

Pagliarani considerou o treinamento nos robôs um pilar fundamental em sua formação. “A simulação realística proporcionou a segurança necessária para lidar com as queixas dos pacientes e com as diversas situações que podem surgir durante um atendimento, sem qualquer dificuldade. Essa segurança se traduz em maior confiança na hora de tomar decisões”, completou.

Já Othávio Rocha de Souza, ainda está no começo de sua graduação, no segundo período, e também não escondeu a sua satisfação com a qualidade do ensino.

“Sempre tive ótimas referências da Instituição e, desde que ingressei, pude comprovar a excelência do ensino oferecido”, disse ele.