Para aqueles que buscam uma formação de qualidade e acessível, a prorrogação é uma excelente oportunidade

publicado em 10/04/2024

Na UAB local, mais de 360 alunos frequentam cursos na modalidade à distância de Ensino Superior (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

As pessoas interessadas em fazer uma capacitação de ensino superior totalmente gratuita ganharam um tempo a mais com a prorrogação das inscrições para o curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por meio do polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Votuporanga. Agora, os interessados têm até o dia 22 de abril (segunda-feira) para se inscreverem e concorrerem a uma das 50 vagas disponíveis.

O curso, que é inteiramente gratuito, despertou o interesse de muitos estudantes desde o início das inscrições, em 19 de fevereiro. Inicialmente programado para encerrar em 4 de abril, o prazo foi estendido para garantir que mais pessoas pudessem participar do processo seletivo.

Destinado à formação de profissionais qualificados na área da educação, o curso de Licenciatura em Pedagogia é oferecido na modalidade à distância, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) como plataforma central. Por meio dessa ferramenta online, os estudantes têm acesso a materiais didáticos, interação com professores e colegas, além de realizarem atividades acadêmicas pertinentes ao curso.

Apesar da modalidade à distância, o curso também prevê encontros presenciais, os quais são realizados no Polo UAB de Votuporanga. Esses momentos proporcionam a troca de experiências, discussões temáticas e atividades práticas, fundamentais para a formação de um profissional de excelência na área da pedagogia.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site ingresso.ufscar.br. Os interessados devem ficar atentos aos requisitos e documentos necessários para participar do processo seletivo.

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) é uma instituição de ensino superior pública e federal. Conta com a presença de 64 cursos e um total de 2.897 vagas na graduação presencial. Além disso, tem 52 programas de pós-graduação, 12 cursos de mestrado profissional, 44 de mestrado acadêmico, 31 de doutorado e 96 cursos de especialização. Seu corpo acadêmico é formado por 99,8% de mestres ou doutores. Em sua maioria, os professores desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão em regime de dedicação exclusiva.

Na UAB local, mais de 360 alunos frequentam cursos na modalidade à distância de Ensino Superior oferecidos por universidades públicas reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação) como, por exemplo, Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), UFU (Universidade Federal de Uberlândia), Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), IFSP (Instituto Federal de São Paulo), entre outras.