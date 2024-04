Subsede do Centro de Integração Empresa Escola será na Faculdade Futura e pretende beneficiar muitos jovens

publicado em 12/04/2024

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), renomada Organização Não Governamental, reforça sua missão de inserir jovens no mercado de trabalho ao estabelecer uma parceria estratégica com a Faculdade Futura de Votuporanga. Essa aliança promete ser um marco significativo no auxílio aos jovens que almejam ingressar no mundo profissional.

O CIEE, que ao longo de sua história vem desempenhando um papel crucial na integração de jovens ao mercado de trabalho, firma essa parceria com a Faculdade Futura com o propósito de fortalecer e ampliar suas ações em prol da juventude. Fernando Paim Neto, supervisor de atendimento às empresas e instituições de ensino do CIEE, expressa a importância dessa união, ressaltando que a organização está constantemente conectada com o futuro.

Com uma trajetória de 60 anos, a ONG já beneficiou mais de 6 milhões de jovens em sua missão de prepará-los e inseri-los no universo profissional. Reconhecida nacionalmente como uma instituição pioneira e protagonista no processo de seleção, contratação, inclusão, gestão e desenvolvimento de jovens, o CIEE tem sido uma referência em assistência social.

“Firmamos essa parceria histórica com a Futura, que veio para ficar e auxiliar aqueles que almejam ingressar no mercado de trabalho”, enfatiza Fernando. Quando se trata de apoio aos jovens no mundo do trabalho, o CIEE se destaca como a organização do terceiro setor que mais tem contribuído para essa causa.

A certificação CEBAS (Certificado de Assistência Social) assegura que a ONG mantenha os pilares da transparência, seriedade e qualidade em todas as suas ações, colocando sempre o jovem no centro de sua missão. O CIEE mantém-se atualizado e comprometido com o futuro, sendo uma instituição à frente de seu tempo, pautada pela inovação e tecnologia.

“Ficamos extremamente entusiasmados com essa nova parceria e temos plena certeza de que será um sucesso. Estamos aqui para apoiar a juventude a conquistar seu espaço no mundo do trabalho, e é isso que faremos em Votuporanga e região”, destaca Fernando.

Segundo professor e diretor da Faculdade Futura, Tiago Moreno, ao participar de um estágio no ensino superior, os alunos podem ganhar uma compreensão mais profunda de suas próprias habilidades, interesses e valores profissionais. Isso pode ajudá-los a tomar decisões mais conscientes e alinhadas com seus objetivos de carreira futuros. “O estágio como aprendiz muitas vezes serve como uma porta de entrada para oportunidades futuras de emprego. Ao ganhar experiência e demonstrar seu potencial durante o estágio, os aprendizes podem aumentar suas chances de serem contratados pela empresa ou de encontrarem outras oportunidades de emprego no futuro, abrindo caminhos para o ensino superior”, explicou Tiago.

Programas

Para ser beneficiado pelo programa de estágio do CIEE, é necessário ter, no mínimo, 16 anos e estar estudando no ensino médio, técnico ou superior. Já para participar do programa de aprendizagem é preciso ter de 14 a 24 anos incompletos.

Subsede

Na região, a ONG tem sua sede principal na cidade de São José do Rio Preto e conta com subsedes em vários outros municípios. Com a parceria, a subsede em Votuporanga será na Faculdade Futura, localizada na avenida Vale do Sol, 4.876, no bairro Vale do Sol.

De onde vem as vagas?