publicado em 09/05/2025

Um dos automóveis colidiu contra um Ford/EcoSport, conduzido por uma mulher, que perdeu o controle e capotou (Foto: Reprodução)

Da redação

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (8), na alça de acesso ao 6° Distrito Industrial de Votuporanga, nas proximidades da Rodovia Péricles Bellini. A colisão entre dois veículos resultou no capotamento de um deles.

De acordo com informações apuradas, o acidente ocorreu logo no início da via de entrada do distrito industrial. Um dos automóveis colidiu contra um Ford/EcoSport, conduzido por uma mulher, que perdeu o controle da direção após o impacto. O veículo capotou e sofreu danos de grande monta.

Apesar da gravidade do ocorrido, a motorista foi atendida no local e não sofreu ferimentos. Seu estado de saúde é estável.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar a perícia técnica, que deverá esclarecer as causas e eventuais responsabilidades pela colisão. A área foi devidamente sinalizada até a conclusão dos trabalhos periciais e a liberação da via.