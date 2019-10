Interessados devem se inscrever pelo site: unifev.edu.br/contabilidadefacil, até o dia 16 de outubro; valor do investimento é de R$30

publicado em 07/10/2019

UNIFEV oferece curso básico sobre contabilidade empresarial (Foto: Assessoria de Comunicação)

A UNIFEV, por meio de sua graduação em Ciências Contábeis, está com inscrições abertas para o curso de extensão Contabilidade para não contadores. A capacitação, aberta à comunidade, será realizada em dois sábados (dias 26/10 e 09/11), das 8h ao meio-dia, na Cidade Universitária.Para participar, os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/contabilidadefacil, até o 16 de outubro. Alunos da Instituição também podem se inscrever pelo Portal. O valor do investimento é de R$ 30.De acordo com o docente responsável pela atividade, Prof. Me. Rodrigo Bertolozzi, serão apresentados conhecimentos básicos sobre contabilidade empresarial, atividades de um contador e soluções para que as empresas possam implantar melhorias em sua gestão financeira.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.