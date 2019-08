Processo seletivo está com inscrições abertas até quinta-feira para nove cargos

publicado em 13/08/2019

O Sest Senat atua na formação e qualificação de profissionais para o mercado de trabalho (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A equipe do Serviço Social do Transporte – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest-Senat) esteve em Votuporanga, na última semana, para visitar a nova sede que está sendo construída no Município e que será inaugurada ainda neste ano. Na ocasião, os executivos também foram recebidos na Prefeitura pelos Secretários César Camargo (Governo) e Flávio Piacenti Junior (Desenvolvimento Econômico), já que o Prefeito João Dado estava em viagem a São Paulo. Durante a passagem pelo Gabinete, a equipe informou que há vagas abertas para profissionais que desejam atuar na Unidade de Votuporanga. As inscrições devem ser feitas até quinta-feira (15/08), por meio do site http://www.sestsenat.org.br/vagas.A visita foi realizada no Gabinete do Prefeito pelo Supervisor do Sest Senat, Luís Rafael Cardieri Marchesi; pela Diretora do Sest Senat São José do Rio Preto, Rosmeire Regina de Oliveira; e o presidente do Setcarp (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São José do Rio Preto), Kágio Miura.O processo seletivo é voltado para contratação de profissionais para os cargos de Odontólogo (Clínica Geral), Odontólogo (Endodontia), Auxiliar de Saúde Bucal, Fisioterapeuta, Psicólogo, Nutricionista, Técnico de Formação Profissional I, Instrutor e Assistente Administrativo I.A seleção terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos (objetiva e discursiva), avaliação documental e entrevista final. Todas as informações ficam disponíveis no site.Unidade de VotuporangaA Unidade do Sest Senat de Votuporanga está sendo construída em terreno de 11 mil m², doado pela Prefeitura de Votuporanga em janeiro de 2014, localizado na Rua Copacabana, bairro Bela Vista. A sede conta com 1.929 m² de área construída e seguirá o tipo DN do Sest Senat, que consiste em atender trabalhadores do setor de transporte e seus dependentes em ações de aperfeiçoamento profissional, desenvolvimento e atualização da mão de obra, além de serviços de saúde, lazer e cultura.O Sest Senat atua na formação e qualificação de profissionais para o mercado de trabalho. Com metodologias atraentes e conteúdos que atendem às demandas do mercado, a instituição prepara os profissionais para a execução das atividades com eficiência, reflexão crítica e segurança, a fim de enfrentarem todos os desafios da atividade transportadora em qualquer segmento. Além disso, os torna aptos a operarem novas tecnologias.A Unidade de Votuporanga seguirá modelo sustentável, com geração de energia solar, captação de água de chuva, gerador de energia próprio, entre outros. Toda a Unidade está sendo construída atendendo os dispositivos legais de acessibilidade, como rampas de acesso, corrimão, piso tátil e adaptação de banheiros para deficientes.