A agressão ocorreu após a insatisfação da acompanhante pela demora na transferência de um paciente

publicado em 09/06/2025

O que começou como uma explosão verbal rapidamente escalou para a agressão física e a enfermeira sofreu ferimentos (Foto: Região Noroeste)

Da redação

Uma enfermeira foi agredida por uma acompanhante de paciente na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), de Jales. A agressão ocorreu após a insatisfação da acompanhante pela demora na transferência de um paciente.

De acordo com as informações da ocorrência, a agressora demonstrou profunda insatisfação com a demora na liberação do Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), mecanismo que regula a transferência de pacientes entre unidades de saúde e cuja responsabilidade não é da UPA, mas da instância estadual e da disponibilidade de leitos. Em surto, a mulher se dirigiu ao posto de enfermagem, gritando e proferindo ofensas contra médicos e enfermeiros.

O que começou como uma explosão verbal rapidamente escalou para a agressão física. A mulher chutou a bandeja de medicação que uma técnica de enfermagem utilizava no atendimento a um paciente. Em seguida, enforcou a enfermeira de plantão e a arremessou contra o próprio paciente que acompanhava. A profissional sofreu escoriações visíveis no pescoço, marcas do ataque brutal sofrido durante o exercício de sua função.

“Não consigo expressar o tamanho da minha indignação. Até quando nós, profissionais da saúde, vamos precisar suportar esse tipo de abuso? A enfermagem está no limite”, desabafou a enfermeira agredida, em um depoimento que traduz o cansaço emocional e físico de toda a categoria.