publicado em 09/06/2025

A prisão ocorreu no momento em que ele saía de um escritório de advocacia pertencente a um terceiro, em Condeúba na Bahia (Foto: Divulgação)

A Polícia Federal de Jales, em operação conjunta com a Polícia Federal de Vitória da Conquista – BA, prendeu um advogado de Urânia, que estava foragido desde 2022, em razão da sua participação de um crime de roubo, ocorrido nas cidades de Urânia e Santa Rita D’Oeste, na região de Jales.

De acordo com as informações da polícia, o advogado havia sido condenado, em sentença definitiva proferida pela Justiça Estadual de Santa Fé do Sul/SP, a 15 anos de reclusão em regime fechado, por ter sido considerado um dos mandantes do crime.

A captura do criminoso foi possível após o grupo de capturas da Polícia Federal em Jales receber informações sobre o paradeiro do foragido. Com base nesses dados, foi solicitado apoio ao grupo de captura da Polícia Federal em Vitória da Conquista/BA, que localizou o indivíduo no município de Condeúba, interior da Bahia.

A prisão ocorreu no momento em que ele saía de um escritório de advocacia pertencente a um terceiro, onde vinha prestando serviços há alguns anos, sem revelar sua verdadeira identidade aos clientes.

A conduta do advogado responsável pelo escritório onde o foragido atuava será apurada oportunamente pelas autoridades competentes. A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) também será oficialmente cientificada sobre os fatos.