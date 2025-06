A prisão foi realizada dentro da Santa Casa de Fernandópolis, onde o suspeito exercia suas atividades profissionais

publicado em 09/06/2025

Após ser preso, H.G.E. passou por audiência de custódia, ocasião em que a Justiça decidiu manter a prisão preventiva (Foto: Santa Casa de Fernandópolis)

Da redação

A Polícia Civil de Fernandópolis, por meio da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), prendeu um médico anestesista, identificado pelas iniciais, H.G.E., de 71 anos, por descumprimento de medida protetiva em favor de sua ex-mulher, identificada pelas iniciais M.A.S. A prisão foi realizada dentro da Santa Casa de Fernandópolis, onde o suspeito exercia suas atividades profissionais.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, o médico foi casado com a vítima por cerca de oito anos, e nos últimos três anos da relação teria passado a adotar comportamentos cada vez mais agressivos, violentos e controladores. A investigação aponta que ele chegou a instalar câmeras de segurança dentro da residência do casal, com o intuito de monitorar a então companheira, o que contribuiu para o término do relacionamento há cerca de um ano.

Após a separação, a mulher obteve na Justiça uma medida protetiva de urgência, que obrigava o suspeito a manter distância e proibia qualquer tipo de contato. No entanto, o médico teria violado a ordem judicial pelo menos duas vezes.

A primeira violação ocorreu em janeiro deste ano, quando o suspeito foi flagrado por câmeras de segurança se aproximando da casa da vítima e manipulando o relógio de água e esgoto da residência, numa tentativa de prejudicá-la. Na segunda ocorrência, imagens novamente mostraram o suspeito circulando pelas imediações da casa da ex-companheira, com atitudes intimidadoras.

De acordo com o boletim de ocorrência, o médico continuava a fazer ameaças frequentes em razão da medida protetiva, aumentando seu sentimento de medo e insegurança. Diante da reincidência e do descumprimento da ordem judicial, a DDM representou pela prisão preventiva do médico, que foi deferida pela Justiça.

O mandado foi cumprido dentro do hospital onde ele trabalhava. Durante a abordagem, houve resistência por parte do suspeito, sendo necessário o uso de força moderada e algemas, para garantir a integridade da equipe policial e do próprio conduzido.