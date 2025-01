Confira os detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 14/01/2025

Foto: Arquivo pessoal

Faleceu na terça-feira (14), aos 68 anos de idade, o engenheiro elétrico, professor e empresário, Josué Donizete da Silva, vítima de um infarto fulminante. Dony, como era conhecido, foi um dos pioneiros no comércio local, sendo um dos fundadores da empresa Prointel, que se consolidou como referência no setor elétrico.

Além de seu notável trabalho empresarial, ele era associado ao Lions Clube Votuporanga Abilio Calile, participante ativo em causas sociais e ações filantrópicas junto à comunidade local, deixando um legado significativo não só no meio profissional, mas também na comunidade em que viveu.