Confira os detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 21/10/2024

Foto: Arquivo pessoal

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de Elia Mikael Haddad, ocorrido nesta segunda-feira (21). Elia foi um dos patronos da Loja Maçônica Universal 50 e deixa um legado de dedicação e serviços prestados à comunidade. Era casado com a professora Geny Abdala Haddad (em memória), com quem compartilhou uma vida de amor e companheirismo.

Elia Mikael Haddad foi um dos pioneiros do tradicional comércio de Votuporanga, sendo o fundador da Loja de Confecções Saru Modas, e cultivou ao longo de sua vida um vasto círculo de amizades.

O corpo será velado na Loja Maçônica Universal 50, a partir das 22h do desta terça-feira (21). O sepultamento ocorrerá na segunda-feira (22), em horário e local a ser definidos.