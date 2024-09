Faleceu no último sábado, 31 de agosto, a senhora Rosa Marcia de Souza Guilhermiti, aos 55 anos de idade, na Santa Casa de Votuporanga.

publicado em 02/09/2024

Rosa Marcia de Souza Guilhermiti ( Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no último sábado, 31 de agosto, a senhora Rosa Marcia de Souza Guilhermiti, aos 55 anos de idade, na Santa Casa de Votuporanga.Nascida no dia 22 de maio de 1969, Rosa Marcia, deixa o marido Paulo Sérgio Guilhermiti, os filhos, Wesley Henrique Guilhermiti, Ana Paula Guilhermiti e Gabriele de Souza Guilhermiti; além dos netos, Thomas Guilhermiti de Sá e João Henrique Batista Guilhermiti.Deixa irmãos, genros e um vasto círculo de amigos na cidade.Seu velório foi realizado na manhã do último sábado, no velório Municipal de Votuporanga.