publicado em 04/09/2024

Maria Terezinha Curti Gibim ( Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu ontem, no Hospital de Base de São José do Rio Preto, a senhora Maria Terezinha Curti Gibin, aos 70 anos. Natural de Pedranópolis -SP, Maria Terezinha, deixa os filhos Cláudio Roberto Curti Gibim e Rosana Cláudia Curti Gibim.Seu corpo será velado hoje no Velório Municipal de Votuporanga, e o sepultamento está programado para as 16h.