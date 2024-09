Faleceu, na manhã de domingo, (15), aos 59 anos, o senhor Marcos César Frigo, vítima de câncer, no Hospital de Base de São José do Rio Preto

publicado em 16/09/2024

Falece Marcos César Frigo ( Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu, na manhã de domingo, (15), aos 59 anos, o senhor Marcos César Frigo, vítima de câncer, no Hospital de Base de São José do Rio Preto.Representante comercial, muito querido por todos, deixa a esposa Ana Paula e o filho, Maurício Frigo, além dos pais José Frigo e Neusa Guarnieri e as irmãs, Eloisa Eliane.Seu corpo foi velado no domingo, (15), no velório Municipal de Votuporanga e sepultado, ontem, (16), no Cemitério Municipal de Votuporanga.