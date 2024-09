Falecimento

Falece Hilda Rossanese Garcia

Faleceu, na quinta-feira, (12), aos 64 anos, a senhora Hilda Rossanese Garcia, vítima de complicações no pâncreas, no Hospital de Base de São José do Rio Preto

publicado em 16/09/2024

Falece Hilda Rossanese Garcia(Foto: Arquivo Pessoal)



Cuidadora, deixa o marido Claro de Souza Filgueira e os filhos, Fabiola Rodrigues Galindo e Marcos Antônio Rodrigues G. Júnior, além dos netos.



Natural de Álvares Florence, seu corpo foi velado no Velório Rosa Mística Jardim das Flores e sepultado, na tarde de sexta-feira, (13), no Cemitério Rosa Mística Jardim das Flores em Votuporanga.

