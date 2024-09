Faleceu no último sábado, o senhor Hermínio Artuzzi, casado com a senhora Lúcia Antônia Paschoaleto Artuzzi.

publicado em 02/09/2024

Hermínio Artuzzi (Foto: Arquivo Pessoal)

Deixa os filhos Antônio Carlos Artuzzi, casado com Elisabete da Silva Artuzzi, Maria Isabel Artuzzi Citon, casada com Elcio Citon; além dos netos, Ana Paula Artuzzi e João Paulo Artuzzi, casado com Jaqueline Zancari Artuzzi.Sempre católico, e antigo morador de Votuporanga, senhor Hermínio Artuzzi, deixa um vasto círculo de amigos na cidade. Seu sepultamento ocorreu neste domingo.