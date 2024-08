Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 01/08/2024

Reynaldo Zaccara de Campos, 87 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu nesta quinta-feira (1), o senhor Reynaldo Zaccara de Campos, aos 87 anos, vítima de insuficiência renal. Reynaldo era muito conhecido em Votuporanga, onde foi administrador e sócio-fundador da Escola Infantil Camorim. Ele também foi chefe de Gabinete do prefeito Joao Nucci. Reynaldo era viúvo de Maria Leda Nabuco de Campos. Deixa as filhas Ana Carolina Nabuco de Campos, que é atriz, e Leda Cristina Nabuco de Campos, os netos Marco Antonio Lima Alvaro Nabuco, Paulo Eduardo Anzai e Sofia Anzai e o genro Paulo Anzai, além dos demais familiares e amigos. Ele será velado no Velório da Sagrado Coração a partir das 17h desta quinta-feira (1) e seu sepultamento está marcado para acontecer nesta sexta-feira (2), às 11h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.