Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 14/08/2024

Hitoxi Fukamoto, 85 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu nesta quarta-feira (14), o senhor Hitoxi Fukamoto, aos 85 anos, vítima de causa natural. Hitoxi era aposentado da Cesp (Companhia Energética do Estado de São Paulo), era viúvo de Rosa Mituko Kawanishi Fukamoto e morador do bairro Santa Luxia. Deixa a filha, deixa a filha Márcia Fukamoto Magno , casada com José Aguinaldo Magno, os netos Gabriel e Mariana, além dos demais familiares e amigos. Ele está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e seu sepultamento está marcado para ocorrer nesta quinta-feira (15), às 13h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.