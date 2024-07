Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 01/07/2024

Perpetua Garcia Borges, 56 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu no sábado (29), a aposentada Perpetua Garcia Borges, aos 56 anos, vítima de câncer, Perpetua residia no bairro Jardim Itália. Deixa os filhos Victor Hugo e Josiane, o neto Pietro, além de demais amigos e familiares.O velório aconteceu no sábado (29), no Velório Jardim das Flores às 16h e o sepultamento ocorreu às 17h30 no Cemitério Jardim das Flores.