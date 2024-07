Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 01/07/2024

Modesto Soares Filho, aos 95 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu no sábado (29), o carpinteiro Modesto Soares Filho, aos 95 anos, vítima de pneumonia. Modesto residia no bairro Loteamento Bandeirantes. Deixa os filhos Maria de Fátima e Ivone, os netos Breno, Ivan, Gabriela, Camila e Daniel e os bisnetos Lucas, Amanda, Bernardo, Harumi, Alice e Pedro, além de demais amigos e familiares.