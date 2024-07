Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 01/07/2024

Maria Aparecida Barbosa Vieira, 68 anos (Foto: Redes sociais)

Faleceu no domingo (30), a senhora Maria Aparecida Barbosa Vieira, aos 68 anos, mãe do conhecido (Indinho Pintor), Maria Aparecida era moradora de Cardoso. Deixa esposo, Filhos, Neto e Bisneto, além de demais amigos e familiares.O velório aconteceu no domingo (30), no Velório Municipal de Cardoso e o sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (01), às 10h no Cemitério Municipal de Cardoso.