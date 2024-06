Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 24/06/2024

Falece Jurandir Menoia, 90 anos (Foto: A Cidade)

Faleceu no sábado (22), o pedreiro Jurandir Menoia, aos 90 anos, vítima de choque não especificado, Jurandir residia na região central de Votuporanga. Deixa os filhos Marcio, Mariza, Marcos, os netos Priscila, Jean, Bruna, Talita, Caio e Bruno, os bisnetos Brenda, Matheus e Lorena, além de demais amigos e familiares.