Escritor era aliado do governo federal e prestou depoimento à Polícia Federal no mês passado sobre a disseminação de fake news

publicado em 25/01/2022

A causa da morte não foi divulgada (Foto: O Globo/Reprodução)

Morreu, na noite desta segunda-feira (24), o escritor Olavo de Carvalho aos 74 anos, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. A informação foi compartilhada pela família de Olavo nas redes sociais.“Com grande pesar, a família do professor Olavo de Carvalho comunica a notícia de sua morte na noite de 24 de janeiro, na região de Richmond, na Virgínia, onde se encontrava hospitalizado”, diz a nota.A causa da morte não foi divulgada. Olavo deixa a esposa, Roxane, oito filhos e 18 netos.No ano passado, o escritor foi internado no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, em julho e agosto. Na primeira, por uma crise de angina, e a segunda por insuficiência cardíaca e renal aguda e infecção sistêmica.Olavo Luiz Pimentel de Carvalho nasceu em 1947, em Campinas, no interior de São Paulo. Como escritor, publicou mais de 30 obras, entre livros e ensaios, e é considerado um dos grandes expoentes do conservadorismo no Brasil.Ele foi apontado como grande influenciador do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) durante sua campanha eleitoral em 2018.“Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o Filósofo e Professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre”, escreveu o presidente nas redes sociais.*Com informações de CNN Brasil.