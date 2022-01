Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 13/01/2022

Maria Mercedes de Jesus Faustino, aos 78 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quinta-feira (13), a aposentada Maria Mercedes de Jesus Faustino, aos 78 anos, vítima de pneumonia. Ela era moradora do bairro Estação e estava internada desde sexta-feira (07), na Santa Casa de Votuporanga. Dona Maria deixa o esposo Paulo Faustino, as filhas Marilsa e Zilda, os netos Rebeca, Sarah, Heliza e Lucas, além dos demais amigos e familiares. Seu corpo será velado e sepultado no município de Sebatianópolis do Sul.