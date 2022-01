Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 24/01/2022

Maria José de Souza, aos 87 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (23), a aposentada Maria José de Souza, aos 87 anos, vítima de complicações do AVC (Acidente Vascular Cerebral). Ela era moradora do bairro Chácara Aviação e viúva de Antônio Carlos de Souza.Senhora Maria deixa os filhos Cleusa, Ezequial, José Carlos, casado com Cleonice, Vera Lúcia e Aparecida, casada com João Ferreira, além dos netos e bisnetos. Seu corpo foi sepultado na manhã desta segunda-feira (24), no Cemitério Municipal de Votuporanga.