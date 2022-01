Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 03/01/2022

Maicon Ferreira Benevides, aos 29 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (02), na Santa Casa de Votuporanga, Maicon Ferreira Benevides, aos 29 anos, vítima de diabetes e complicações no pâncreas. Ele era morador de Valentim Gentil e muito conhecido na região devido sua profissão de suhiman. Maicon deixa a mãe Silmara, o pai Édio (em memória) e demais amigos e familiares. Seu corpo será sepultado nesta segunda-feira (03), às 17h no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.