Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 08/01/2022

Hilda Bissi Parra, aos 86 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na madrugada deste sábado (08), a costureira Hilda Bissi Parra, aos 86 anos, vítima de broncopneumonia. Ela estava internada na Santa Casa de Votuporanga desde quinta-feira (06).Senhora Hilda morava há mais de 60 anos na cidade, atualmente residia no bairro Santa Luzia e era viúva de Luíz Antônio Parra. Ela deixa os filhos Célio e Clayton, o neto Thiago, além de todos os outros familiares e amigos. Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal e o sepultamento irá ocorrer às 17h do mesmo dia, no Cemitério Municipal de Votuporanga.