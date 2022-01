Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 25/01/2022

Ednaldo de Santana, aos 78 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (23), às 5h da manhã, o oficial ajustador aposentado, Ednaldo de Santana, aos 78 anos, vítima de complicações do Alzheimer. Ele era casado com a senhora Josefa dos Santos de Santana e residia no bairro Villar 3, em Votuporanga.Senhor Ednaldo era muito querido e dono de uma sabedoria incomparável, ele deixa os filhos Maria Nilda, Maria José, Magda, Célio, Cristian e César, os genros Evilasio e Márcio, as noras Adriana, Glaucia e Mayra, além dos netos Bruna, Pedro Henrique, Kamilli e Mitchell, o bisneto Lucca e demais familiares e amigos. A cerimônia de sepultamento ocorreu às 17h do domingo (23), no cemitério Jardim das Flores.