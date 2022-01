Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 24/01/2022

Jovelina Luiza de Jesus Silva, aos 90 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na tarde de sexta-feira (21), no HB (Hospital de Base) de São José do Rio Preto, Jovelina Luiza de Jesus Silva, aos 90 anos, vítima de complicações da covid-19.Ela era viúva de Benedito Antônio da Silva e moradora do bairro Cecap II. Dona Jovelina deixa os filhos Gilberto Antônio da Silva, Maria Lurdes da Silva e Givaldo Antônio da Silva (em memória), além do neto Niler da Silva Santos, a bisneta Alice e demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado no sábado (22), no Cemitério Municipal de Votuporanga.