publicado em 21/12/2021

Valfredo Gonçalves dos Santos, aos 76 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na manhã de segunda-feira (20), após 16 dias internado no HB (Hospital de Base) de São José do Rio Preto, Valfredo Gonçalves dos Santos, aos 76 anos, vítima de AVC (Acidente Vascular Cerebral) aneurisma. Ele era morador do bairro Pozzobon e casado com Luzia Roque dos Santos. Senhor Valfredo deixa os filhos: Sônia, Cida, Ailton, Valfredo Jr, Adilson e Fernanda, além dos netos Jhenifer, Luís Paulo, Natália, Juliana, Vitor, Kauã e João Pedro. Seu sepultamento ocorreu às 11h desta terça-feira (21), no Cemitério Municipal de Votuporanga.