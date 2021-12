Confira os detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 15/12/2021

Faleceu na tarde desta quarta-feira (15), aos 60 anos de idade, o empresário votuporanguense, José Carlos Mainardi, mais conhecido como Carlinhos Mainardi. Ele estava internado já há alguns dias no Hospital de Base de São José do Rio Preto.