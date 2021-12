Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 21/12/2021

Faleceu na manhã desta terça-feira (21), na Santa Casa de Votuporanga, Neide Faccin Alves, aos 77 anos, vítima de insuficiência respiratória aguda. Ela residia no bairro Jardim Planalto e era casada com Antônio Silvio Alves. Dona Neide deixa a filha Alessandra Cristina e demais familiares e amigos. Seu corpo será sepultado na quarta-feira (22), no Cemitério Municipal de Votuporanga.