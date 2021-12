Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 21/12/2021

Faleceu na madrugada de segunda-feira (20), Cláudio Piva, aos 94 anos, vítima de insuficiência renal e cardíaca. Ele era morador do bairro estação e viúvo de Esmeralda Portoleto Piva. Senhor Cláudio deixa os filhos Oswaldo e Icleres, além dos outros familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado na tarde de segunda-feira (20), no cemitério municipal de Sebastianópolis do Sul.