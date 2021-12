Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 16/12/2021

Benedito Cavassani, aos 83 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (12), após uma semana internado na Santa Casa de Votuporanga, Benedito Cavassani, aos 83 anos, vítima de AVC (Acidente Vascular Cerebral) e câncer no estômago.Ele era morador do bairro Vila Paes, viúvo de Araci Pereira Cavassani e deixa os filhos Luiz Cavassani, Celso Cavassani e Elisângela Cavassani Vilella, além dos netos Luiz Henrique, Carlos Leandro, Rodrigo, Matheus, Cecília e Miguel.Seu corpo foi sepultado na segunda-feira (13), no Cemitério Jardim das Flores