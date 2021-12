Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 08/12/2021

Aparecido Sebastião Fortunato, aos 74 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na segunda-feira (06), depois de três meses internado no HB (Hospital de Base) de São José do Rio Preto, Aparecido Sebastião Fortunato, aos 74 anos, vítima de complicações em decorrência de aneurisma.Ele era marceneiro aposentado e morador do bairro Pozzobon. Senhor Aparecido deixa a companheira de sete anos, Cleusa Martins, os filhos Wendel e Gleici, os irmãos Odete Maria, Fátima, Antônio Sebastião e Juliana, além de dois netos e um bisneto.Seu corpo foi sepultado na tarde de terça-feira (07), no Cemitério Municipal.