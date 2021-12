Confira detalhes do Falecimento e sepultamento

publicado em 10/12/2021

Ana Rosa Silva Garcia, aos 82 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Na manhã desta sexta-feira (10) faleceu em casa, Ana Rosa da Silva Garcia, aos 82 anos, vítima de infarto. Ela era moradora do bairro Parque das Nações e viúva de Manoel Rodrigues Garcia.Dona Ana Rosa deixa os filhos Maria do Carmo, Nilton Cézar, Nicanor (em memómia) e Nivanir (em memória), além de netos, bisnetos, tataranetos e demais familiares e amigos. Seu corpo será sepultado neste sábado (11), às 10h, no Cemitério de Jales.